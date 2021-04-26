Свет частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 26 апреля

Сегодня, 26 апреля, в двух районах Нижнего Новгорода частично отключили электричество. Причина отключения — проведение плановых работ на системах ЖКХ с целью повысить уровень надёжности этих систем. Данные о временном отключении размещены на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.
Таким образом, с 09:00 до 17:00 без света останутся жильцы домов № 19, 20, 21 по улице Черняховского в Московском районе Приволжской столицы.
А в домах № 20, 20а, 22, 26 по улице Июльских дней в Ленинском районе города света не будет с 08:00 до 16:00.
Напомним, плановые работы проводят в Нижнем Новгороде регулярно. К примеру, 21 апреля горячую воду и свет временно отключили в Московском и Советском районах.
13 апреля горячую воду и отопление временно отключили в Нижегородском, Сормовском и Канавинском районах города.
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