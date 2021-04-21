Горячую воду и свет частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 21 апреля

Сегодня, 21 апреля, в двух районах Нижнего Новгорода частично отключили горячую воду и электричество. Причина отключения — проведение плановых работ на системах ЖКХ с целью повысить уровень надёжности этих систем. Данные о временном отключении размещены на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Таким образом, с 09:00 до 15:00 в домах № 1, 2 по улице П. Орлова в Московском районе города отключили электроснабжение.

Аналогично с 09:00 до 15:00 в доме № 3 по улице Рукавишниковых в Советском районе Нижнего Новгорода отключили горячее водоснабжение.

Напомним, плановые работы проводят в Приволжской столице регулярно. К примеру, 13 апреля горячую воду и отопление временно отключили в Нижегородском, Сормовском и Канавинском районах.

8 апреля в Сормовском и Московском районах Нижнего Новгорода временно отключили свет, горячую воду и отопление.

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