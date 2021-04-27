Военную технику реставрируют в Нижегородском Кремле к 9 мая

В Нижегородском кремле к 9 Мая отреставрируют военную технику. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Экспонаты военной техники начали реставрировать на площади мемориала «Горьковчане – фронту» в Нижегородском кремле. Работы планируется завершить ко Дню Победы 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Выставка военной техники в Кремле - это особенное место для всех нижегородцев, - подчеркнул управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга. - Это память о Великой Отечественной войне, гордость за наших предков, уважение к подвигу тружеников тыла.

Специалисты завода «Красное Сормово» работают над покраской двух танков Т-34 и восстановлением рубки подводной лодки «С-13». В частности, сейчас пескоструйным способом удаляются старые слои краски, после чего рубка будет заново загрунтована и покрашена.

Работники авиастроительного завода «Сокол» занялись реставрацией истребителя Ла-7. На крыльях и фюзеляже воздушного судна сейчас устраняют трещины и сколы, также проводится обновление бортовой информации и покраска всего корпуса.

В свою очередь, представители Горьковского автомобильного завода обновляют покрытие БМ-13 «Катюша», автомобиль «ГАЗ-АА» и ГАЗ-67.

А специалисты Нижегородского машиностроительного завода реставрируют противотанковые и зенитные пушки, а также 120-миллиметровый полковый миномет.

Напомним, что с 19 апреля территория Нижегородского кремля закрыта для прогулок и экскурсий. Ограничения связаны с проведением капитального ремонта и благоустройства к 800-летию города.

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