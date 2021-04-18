Нижегородский кремль закроют для прогулок и экскурсий с 19 апреля

Территория Нижегородского кремля будет временно закрыта для прогулок и экскурсий с 19 апреля. Проход к общественным пространствам запретят из-за проведения капитального ремонта и благоустройства к 800-летию города. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Это сделано для обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, посещающих Нижегородский кремль с экскурсиями, для прогулок и отдыха, – отметил управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.

Он также рассказал, что на круги своя всё вернётся уже после окончания строительных работ. Завершить благоустройство территории планируется к августу 2021 года.

Попасть в Нижегородский Кремль можно будет только по служебным пропускам (для тех, кто работает на территории), по судебному извещению (для посетителей суда), а также по билетам (для посетителей музея).

Сейчас стройка ведётся более чем на десяти площадках. В частности, ежедневно в работе задействовано 25 единиц тяжелой техники, ещё от 70 до 120 единиц строительной техники регулярно передвигаются по территории Кремля.

Напомним, что рамках проведения благоустройства к 800-летию Нижнего Новгорода проводится реконструкция площади мемориала «Вечный огонь», Ивановского съезда, Кремлевского бульвара, Губернаторского сада, Елового сквера, Центральной площади, Дмитриевской и Георгиевской башен, стен Кремля и Часового сквера.

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