Нижегородский кремль частично закроют до августа 2021 года

В Нижегородском кремле полным ходом идет благоустройство к юбилею города. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

К августу 2021 года в Нижегородском кремле планируют привести в порядок все общественные площадки – реконструкция проводится в рамках капитального ремонта к 800-летию Нижнего Новгорода. Ну а пока горожанам и туристам придется немного потерпеть – в ближайшие месяцы все эти территории будут закрыты для посещения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- В рамках проведения благоустройства к 800-летию Нижнего Новгорода проводится реконструкция площади мемориала «Вечный огонь», Ивановского съезда, Кремлевского бульвара, Губернаторского сада, Елового сквера, Центральной площади, Дмитриевской башни, стен Кремля и Часового сквера, - перечислили в пресс-службе регионального правительства.

Поскольку любая строительная площадка является местом повышенной опасности, все территории, где проводится благоустройство, огорожены забором.

- Просим нижегородцев с пониманием отнестись к этим временным мерам. К августу все площадки будут приведены в порядок, и они снова станут доступными для посетителей, - отметил управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.