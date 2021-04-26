Парковку около электрозаправки на Нижневолжской набережной запретят с 15 мая

Ограничение парковки необходимо для беспрепятственного подъезда к заправочной станции электромобилей. Фото: МКУ «Центр организации дорожного движения»
Остановку и стоянку автомобилей запретят напротив дома №16 на Нижневолжской набережной с 15 мая. Новое ограничение позволит беспрепятственно подъезжать к заправочной станции электромобилей. Об этом сообщает МКУ «Центр организации дорожного движения».
На указанном участке появится знак «Остановка запрещена», однако запрет не будет распространяться на электро и гибридные автомобили.
Кстати, в департамент транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода владельцы электромобилей обращались неоднократно. Естественно, суть жалоб заключалось в том, что припаркованные обычные автомобили мешают зарядить аккумуляторы электротранспорта.
Напомним, ранее мы писали, что в мае будет перекрыто движение транспорта по ещё трём участкам улиц Нижнего Новгорода.
Также на время подготовки проведения военного парада 9 Мая будет ограничено движение в центре Нижнего Новгорода.
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