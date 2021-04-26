Движение в центре Нижнего Новгорода ограничат в апреле-мае 2021 года в связи с подготовкой военного парада

Движение по набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде временно прекратится в связи с подготовкой проведения военного парада 9 Мая. Об этом проинформировали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

20, 22, 26, 28 и 29 апреля с 10:00 до 14:00 на участке от дома № 10 по улице Красная Слобода до дома № 112А по улице Слобода Печёры проезд будет запрещён. По этой причине движение автобуса А-5 временно прекратится.

Аналогично 3 мая (с 05:00 до 11:30), 5 мая (с 03:00 до 08:30) и 8 мая (с 07:30 до 13:30) движение приостановят по Нижне-Волжской набережной, улице Рождественской, Зеленскому съезду (от улицы Широкой до Коромысловой башни нижегородского Кремля), улице Широкой, Георгиевскому, Казанскому съездам, Похвалинскому съезду (от Благовещенской площади до пересечения с улицей Ярославской), Канавинскому мосту, набережной Гребного канала (от Казанского съезда до дома № 110А по улице Слобода Печёры).

Изменения маршрутов автобусов:

- А-3, А-61, А-71, А-92, А-95, Т-57, Т-70, Т-91 будут идти по метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улице Горького в оба направления;

- А-19, А-45, А-90, Т-40, Т-45 – по метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварской в оба направления.

- А-26, А-41, А-43, Т-18: в направлении площади Горького – по метромосту, улицам Одесской, Горького; в направлении Заречной части – по улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Малой Ямской, Одесской, метромосту;

- А-52, Т-24 – по улице Советской, метромосту, улице Одесской, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварской в оба направления;

- Т-37, Т-87 сократят до остановки "Стрелка".

Межмуниципальный автобус №304 будет следовать: в направлении Кстова – по метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улицам Горького, Ижорской, Белинского, Горького, Большой Печёрской; в направлении Московского вокзала – по улицам Большой Печёрской, Горького, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту.

Парковка в зоне проведения мероприятий запрещена 20, 22, 26, 28 и 29 апреля с 00:01 до 14:00, а также с 22:00 2 мая до 11:30 3 мая, с 22:00 4 мая до 08:30 5 мая и с 22:00 7 мая до 13:30 8 мая.

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