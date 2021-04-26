Ещё три улицы Нижнего Новгорода будут перекрыты для движения в мае

Движение по 3 участкам улиц Нижнего Новгорода перекроют в мае. Проезд транспорта запретят в разные дни, а объезд будет организован по прилегающим улицам. Соответствующие постановления подписал первый заместитель главы города Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.

В двух случаях перекрытия дорог связаны с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях, которые запланировала компания «Теплоэнерго». Так, с 08:00 10 мая до 23:59 18 мая движение будет ограничено на улице Бетанкура напротив дома №6.

Ещё одно ограничение запланировано на участке дороги по улице Головнина. С 08:00 1 мая до 23:59 12 июля проезд будет запрещен на участке от дома №43 до дома №41.

А в период с 07:00 7 мая до 19:00 21 мая будет запрещен проезд транспорта напротив дома №30 (корпус 4) по улице Ковровская. Известно, что ПАО «Завод им. Г.И. Петровского» запланировало на этом участке ремонт объекта инженерной инфраструктуры.

Напомним, что масштабное перекрытия охватит центр Нижнего Новгорода с 06:00 10 мая до 23:30 20 мая. Это связано с подготовкой и проведением XXIX Всероссийского фестиваля студенческого творчества «Российская студенческая весна».

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