Шесть входов появится в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде

На территории парка «Швейцария» появятся 6 входов. Фото: Instagram парка

На территории парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде появится шесть входов – две входные группы и четверо ворот. Все работы по благоустройству парка планируют завершить в августе 2021 года. Об этом сообщается на официальной странице парка в Instagram.

- Входные группы за последние годы сильно изменились и не соответствовали своему историческому облику, - рассказал специалист второй категории в области архитектурной реставрации Игорь Горбанев.

Как оказалось, некоторые входные группы были перекрыты из-за пристроек кафе. Сейчас рабочие смогли раскрыть те проёмы, которые были заложены, и теперь занимаются реставрацией их облика.

- Принимая архитектурные решения для этих входов, мы пользовались историческими чертежами, - подчеркнул специалист. - Все элементы взяты оттуда.

Входные группы будут окрашены в охристый цвет, он подходит к самому раннему слою краски, который нашли при расчистке поверхности входных групп.

- Белый цвет пойдет у нас для декоративных элементов входных групп, - подытожил Игорь Горбанев.

Напомним, что в парке «Швейцария» собираются установить 800 скворечников и синичников к 800-летию Нижнего Новгорода. Также сейчас активно ведутся работы по устройству объектов парковой инфраструктуры.

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