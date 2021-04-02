В парке «Швейцария» установят 800 скворечников и синичников

Нижегородские школьники передали подрядчику первые 145 искусственных гнездовий. Фото: Марина Скрипкина

В парке «Швейцария» собираются установить 800 скворечников и синичников к юбилею Нижнего Новгорода. В Международный день птиц, который отмечается 1 апреля, нижегородские школьники передали подрядчику первые 145 искусственных гнездовий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Дети, родители и педагоги подошли к вопросу креативно, поэтому теперь птицы смогут обустроить свои гнезда, как в обычных скворечниках, так и в двухэтажных «апартаментах» или в расписном домике.

- Орнитологи дали нам методические рекомендации по изготовлению скворечников и синичников, которые были направлены в образовательные учреждения, был снят специальный ролик-инструкция, - подчеркнула консультант отдела допобразования и воспитания департамента образования Нижнего Новгорода Эльмира Андрюнина.

С помощью экологов искусственные гнездовья были сделаны абсолютно безвредными, ведь они выполнены без применения гвоздей – домики просто склеили и промазали глиной. В свою очередь, рабочие будут устанавливать скворечники на территории парка тоже без использования гвоздей или шурупов.

- Всё будет подвязываться с помощью экологичных материалов, - рассказал заместитель начальника управления «ГК «ЕКС» Пётр Седельников.

Напомним, что по данным Всероссийского общества охраны природы, которое наблюдает за благоустройством Швейцарии, там обитает 40 видов птиц, среди перелётных были замечены и краснокнижные.

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