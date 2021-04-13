Горячую воду и отопление частично отключили в трёх районах Нижнего Новгорода

Сегодня, 13 апреля, в трёх районах Нижнего Новгорода частично отключили горячую воду и отопление. Причина отключения — проведение плановых работ на системах ЖКХ с целью повысить уровень надёжности этих систем. Данные о временном отключении размещены на официальном сайте ГОЧС города Нижнего Новгорода.
Таким образом, с 09:00 до 15:00 без горячей воды останутся жители домов № 29, 31 по улице Новая в Нижегородском районе города.
Также с 09:00 до 15:00 жильцы домов № 6, 8 по улице Станиславского в Сормовском районе будут отключены от центрального отопления.
Аналогично без отопления останутся жители дома № 37 по улице Чкалова в Канавинском районе Нижнего Новгорода с 09:00 до 13:00.
Напомним, плановые работы проводят в Приволжской столице регулярно. К примеру, 9 апреля свет и горячую воду отключили частично в Московском и Советском районах.
А 8 апреля в Сормовском и Московском районах города частично отключили свет, горячую воду и отопление.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!