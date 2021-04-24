Новые валидаторы с печатью билетов установили в семи автобусных маршрутах Нижнего Новгорода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В нижегородских автобусах появились новые транспортные валидаторы. В настоящий момент тестирование принтеров печати билетов, подтверждающих оплату проезда, уже завершено. Массовое подключение валидаторов к запуску началось: обновление программного обеспечения завершено и все 600 стационарных транспортных валидаторов готовы к эксплуатации. Данными на этот счёт с "Комсомолкой" поделились в компании "Ситикард".

Принтеры уже установили в автобусах маршрутов: № 5, 27, 53А ,53Б, 23А, 33, 25. В Ситикард также отметили, что оплата проезда через обновлённые валидаторы будет возможна всеми видами транспортных и банковских карт.

О том, что запуск стационарных валидаторов готовится, мы уже рассказывали ранее. Также было заявлено, что валидаторы могут появится в том числе в троллейбусах и трамваях Нижнего Новгорода. Устройство это безусловно удобное: протискиваться через весь салон, чтобы расплатиться с водителем, или ждать кондуктора теперь будет не нужно. Достаточно просто приложить карту к валидатору, который распечатает контрольный билет.

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