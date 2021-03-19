В трамваях и троллейбусах Нижнего Новгорода могут появиться валидаторы

В трамваях и троллейбусах Нижнего Новгорода могут появиться стационарные валидаторы. Эти планы были озвучены в ходе заседания комиссии городской Думы по транспорту и дорожному хозяйству.

- Одной из мер по увеличению доходов «Нижегородэлетротранса» станет установка в трамваях и троллейбусах стационарных валидаторов. Первая партия валидаторов поступит на предприятие в апреле, - сообщили депутатам. – Кроме того, предприятие планирует снизить расходы на электроснабжение. Это может быть сделано за счет выпуска на линию трамваев и троллейбусов с экономичными асинхронными двигателями.

Также руководство предприятия планируется разработать совместно с городской администрацией план модернизации подвижного состава и необходимой инфраструктуры.

Напомним, в прошлом году из Москвы были получены 10 трамвайных вагонов и 30 троллейбусов. Это позволило частично обновить парк подвижного состава.