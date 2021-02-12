В нижегородском общественном транспорте наконец-то заработают стационарные валидаторы. Как сообщили «КП – Нижний Новгород» в региональном министерстве транспорта, это случится уже весной.«В настоящее время завершено обновление программного обеспечения, и все 600 стационарных транспортных валидаторов, установленных на новых автобусах НПАТ, готовы к эксплуатации. До конца февраля проводится тестирование принтеров печати билетов, которыми дополнительно оснащаются все валидаторы. После этого начнется массовое подключение и запуск», - рассказали в министерстве.Сейчас устройства на поручнях общественного транспорта закрыты картоном и плотно замотаны пленкой. Но совсем скоро валидаторы откроют, и они будут существенно упрощать жизнь нижегородским пассажирам. Теперь не придется ждать кондуктора или протискиваться через весь салон, чтобы расплатиться с водителем, достаточно будет просто приложить карту к валидатору, который распечатает контрольный билет.«На обновленных валидаторах будет возможна оплата проезда всеми видами транспортных и банковских карт», - подчеркнули в ведомстве.Также весной планируется начать тестовую эксплуатацию стационарных валидаторов в трамваях и троллейбусах.«В случае положительного решения во втором квартале 2021 планируется начать оснащение ими всего подвижного состава», - рассказали «Комсомолке» в МП «Нижегородэлектротранс».Есть вероятность, что в случае повсеместного внедрения стационарных валидаторов и фактического перехода пассажиров на самообслуживание в плане оплаты проезда «зайцев» в общественном транспорте станет больше. Безбилетников по-прежнему будет ловить служба линейного контроля.КСТАТИПассажир обязан оплатить проезд в течение одной остановки после посадки в автобус, не дожидаясь требования кондуктора или водителя. Штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте в Нижнем Новгороде составляет 1000 рублей.