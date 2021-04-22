Два пенсионера пострадали при взрыве газа на Бору 22 апреля

В Борском районе следователи СК выясняют обстоятельства травмирования пенсионеров. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Страшное ЧП случилось ранним утром 22 апреля по улице Липовая на Бору – в частном доме взорвался газ. В результате хлопка газо-воздушной смеси пострадала пожилая супружеская пара, проживающая в этом доме. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Пострадавших 78-летних пенсионеров вытащили из дома и госпитализировали в больницу. Также на место происшествия незамедлительно выехали следователи и начали доследственную проверку.

- Дом газифицирован, имеется котел. При этом в газовой разводке по дому обнаружена врезка, не соответствующая проектной документации, - отметили в ведомстве.

В настоящее время специалисты продолжают уточнять обстоятельства и причины случившегося.

Напомним, что ранее всю Нижегородскую область потрясла очередная трагедия - взрыв в многоэтажном доме в Дальнеконстантиновском районе. К моменту прибытия пожарных огонь бушевал уже на площади 1200 квадратных метров. Из здания сразу начали эвакуировать жильцов, медики оказывали всю необходимую помощь пострадавшим.

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