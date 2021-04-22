Ещё 193 нижегородца заразились коронавирусом за сутки

По данным на 22 апреля 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 112 517 человек. За сутки выявлено 193 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за последние сутки составило 217 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 107 666 жителей региона.

По числу заражений Нижегородская область до сих пор занимает четвертое место в России. Выше находятся только Московская область (590 зараженных за сутки), Санкт-Петербург (682 зараженных за сутки) и Москва (2 704 зараженных за сутки).

Напомним, вчера, 21 апреля, новый пункт вакцинации открыли в ТРК «Индиго» в Нижнем Новгороде. А сегодня желающих привиться начнёт принимать кабинет вакцинации в ТРЦ «Фантастика».

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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