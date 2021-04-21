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Происшествия21 апреля 2021 19:42

Директор Депкульта Нижнего Новгорода Роман Беагон остаётся под стражей ещё на 72 часа

Его задержали за превышение должностных полномочий
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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Суд продлил срок задержания директора нижегородского департамента культуры Романа Беагона ещё на 72 часа. Об этом сообщили в “Ъ-Приволжье”. Вопрос об избрании меры пресечения будет решаться в ближайшую пятницу, 23 апреля.

Напомним, Романа Беагона задержали вчера, 20 апреля, по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в декабре 2020 года по указанию подозреваемого его подчинённый заключил договор на изготовление десяти информационных стендов на сумму 1 миллион 205 тысяч рублей. Стенды не изготовлены до сих пор, обязательства по договору не исполнены. Само мероприятие, для которого должны были изготовляться стенды, прошло в том же декабре 2020-го (с 13 по 18 декабря).

В отношении руководителя департамента культуры Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в сети распространилось видео задержания Романа Беагона. Следователи застали его прямо на рабочем месте.

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