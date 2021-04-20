Видео задержания директора Депкульта Нижнего Новгорода Романа Беагона появилось в сети

В сети появилось видео задержания директора департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Романа Беагона. Следователи застали руководителя ведомства сегодня прямо на рабочем месте. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Видео разместили на канале "Опер пишет".

Напомним, сегодня стало известно о задержании Романа Беагона. По предварительным данным, в декабре 2020 года тот превысил свои должные полномочия: по указанию подозреваемого его подчинённый заключил договор на изготовление десяти информационных стендов на сумму 1 миллион 205 тысяч рублей. Стенды не изготовлены до сих пор, обязательства по договору не исполнены. Само мероприятие, для которого должны были изготовляться стенды, прошло в том же декабре 2020-го (с 13 по 18 декабря).

Противоправные действия задержанного выявили следователями СК совместно с оперативниками УФСБ по региону.

В настоящий момент изымается вся необходимая документация по делу, идёт допрос подозреваемого. Расследование продолжается.

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