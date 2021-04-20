Директор Депкульта Нижнего Новгорода Роман Беагон задержан по подозрению в превышении полномочий. ФОТО: СУ СК РФ по Нижегородской области

Сегодня, 20 апреля, директора департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Романа Беагона задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. В отношении руководителя ведомства возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, в декабре 2020 года по указанию подозреваемого его подчинённый заключил договор на изготовление десяти информационных стендов на сумму 1 миллион 205 тысяч рублей. Стенды не изготовлены до сих пор, обязательства по договору не исполнены. Само мероприятие, для которого должны были изготовляться стенды, прошло в том же декабре 2020-го (с 13 по 18 декабря).

Превышение полномочий со стороны Романа Беагона повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан.

Противоправные действия задержанного выявили следователи СК совместно с оперативниками УФСБ по региону.

В настоящий момент изымается вся необходимая документация по делу, идёт допрос подозреваемого. Расследование продолжается.

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