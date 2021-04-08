Воду, свет и отопление частично отключат в двух районах Нижнего Новгорода

Сегодня, 8 апреля, в двух районах Нижнего Новгорода частично отключили свет, отопление и горячую воду. Причина отключения — проведение плановых работ на системах ЖКХ с целью повысить уровень надёжности этих систем. Данные о временном отключении размещены на официальном сайте Управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

Таким образом, с 09:00 до 10:00 света не будет у жильцов дома № 6/2 по улице 50 лет Победы в Московском районе города.

С 09:00 до 14:00 жители дома № 12 по улице Гаугеля в том же районе будут отключены от центрального отопления.

А также с 09:00 до 14:00 жильцы домов № 4,6 по улице Исполкома Сормовского района Нижнего Новгорода останутся без горячей воды.

Напомним, а также сегодня в Нижегородской области ожидается сильный ветер. Отдельные порывы юго-восточного ветра могут достичь 12-17 метров в секунду.

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