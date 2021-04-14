215 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

По данным на 14 апреля 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 110 892 человека. За сутки выявлено 215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за последние сутки составило 259 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 105 777 жителей региона.
По числу заражений Нижегородская область до сих пор занимает четвертое место в России. Выше находятся только Московская область (568 зараженных за сутки), Санкт-Петербург (712 зараженных за сутки) и Москва (1 837 зараженных за сутки).
Напомним, вчера, 13 апреля, в ТРЦ "Седьмое небо" в Нижнем Новгороде открылся пункт вакцинации от COVID-19. Прививание будут проводить специалисты поликлиники №51.
Кроме того, мы сообщали, что медикам Нижнего Новгорода вручили 500 бесплатных абонементов в фитнес-центр.
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