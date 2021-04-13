500 бесплатных абонементов в фитнес-центр вручили медикам Нижнего Новгорода

Сегодня нижегородским медикам из 78 медучреждений вручили 500 бесплатных и безлимитных абонементов в фитнес-центр. В торжественной церемонии вручения участвовали представители областного онкологического диспансера, областной детской клинической больницы, СПИД-центра, инфекционной больницы № 23, городской клинической больницы №30 Московского района и другие. В том числе министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. Об этом рассказали в пресс-службе нижегородского областного правительства.

— Медицинские работники должны быть амбассадорами здорового образа жизни, физической активности и ретранслировать этот импульс на пациентов. Мы благодарны за этот подарок. Надеюсь, что посещение фитнес-клубов станет для многих моих коллег хорошим способом взбодриться после насыщенного трудового дня, — прокомментировал Мелик-Гусейнов.

Отметим, что инициатива безвозмездной передачи медикам абонементов принадлежит гендиректору Нижегородской фитнес-группы Елене Фадеевой. Абонементы будут действовать до декабря 2021 года.

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