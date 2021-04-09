Воду и свет частично отключат в двух районах Нижнего Новгорода 9 апреля

Сегодня, 9 апреля, в двух районах Нижнего Новгорода частично отключили свет и горячую воду. Причина отключения — проведение плановых работ на системах ЖКХ с целью повысить уровень надёжности этих систем. Данные о временном отключении размещены на официальном сайте Управления ГОЧС Нижнего Новгорода.
Таким образом, с 09:00 до 16:00 света не будет у жильцов домов № 16, 18 по улице Чаадаева в Московском районе города.
А с 09:00 до 15:00 жильцы домов № 5, 6, 7, 8, 9 по улице Быкова Советского района Нижнего Новгорода останутся без горячей воды.
Напомним, аналогичные плановые работы проводят в Приволжской столице регулярно. К примеру, вчера свет, горячую воду и отопление отключили частично в Московском и Сормовском районах.
Кроме того, 8 апреля Нижегородскую область накрыл сильный порывистый ветер.
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