Сильный ветер ожидается ночью 8 апреля в Нижнем Новгороде и области

Сильный ветер ожидается в Нижнем Новгороде и области ночью 8 апреля. Отдельные порывы юго-восточного ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. Об этом сообщает синоптики ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Неблагоприятное погодное явление также продержится в регионе следующим днем и вечером. Нижегородцев ожидает порывистый ветер, который будет достигать от 16 до 21 метра в секунду.

Из-за сильного ветра прогнозируется увеличение числа аварий, связанных с обрывом линий электропередач, нарушения в работе систем ЖКХ, вырастает опасность обрушения слабоукрепленных конструкций, среди которых и строительные краны. Упасть могут и ветхие конструкции, а также деревья со слабой корневой системой.

Например, если вы оказались на улице во время сильного порывистого ветра, то нужно постараться укрыться от него в ближайшем здании. Во время таких погодных условий ни в коем случае нельзя находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабоукрепленных конструкций и легких построек. Также не стоит оставлять автомобили в близости от них.

Если в доме отключится свет, то лучше использовать электрически фонари и проявлять осторожность при обращении с открытым огнем.

Ещё рекомендуется убрать с балконов и подоконников те вещи, которые может захватить воздушный поток.

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