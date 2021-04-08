Сергей Злобин заявил, что строительство "Школы 800" идёт по графику. ФОТО: https://www.instagram.com/p/CNaNLt8J7Av/

Сегодня бывший министр образования Нижегородской области и действующий куратор проекта "Школа 800" Сергей Злобин поделился в своём Instagram фотографиями всех трёх строящихся корпусов школы, а также доложил о ходе их строительства. По его словам, работы идут чётко по плану:

— Всё в графике. Уже видны классы. Ведётся монтаж вентиляции и разводка сетей, — подписал публикацию Сергей Васильевич.

Мониторинг объектов они провели вчера совместно с представителями Федерального государственного бюджетного учреждения "Дирекция "Школа 2025" в рамках федеральной проверки исполнения обязательств по нацпроекту.

В комментариях нижегородцы активно интересуются сроками сдачи корпусов.

— Очень хорошо, если всё движется по графику! Многие ждут эти школы! — ответила одна из жительниц города.

Напомним, ранее мы сообщали, что "Школа 800", рассчитанная на 4,5 тысячи учеников, может не вместить всех желающих.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!