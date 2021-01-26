Сергей Злобин будет курировать «Школу 800»

Бывший министр образования Нижегородской области Сергей Злобин будет курировать проект «Школа 800», а также станет советником губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Наша задача - чтобы к сентябрю была разработана передовая образовательная методика, а «Школа 800» стала одной из лучших в стране», - заявил Глеб Никитин.

По его словам, «Школа 800» - это не только инфраструктурный проект, но и новое качественное образование.

Напомним, открытие образовательного комплекса «Школа 800» в Нижнем Новгороде планируется к сентябрю 2021 года. На сегодняшний день на сайт проекта поступило более 4,3 тысячи заявок на обучение, а работать в новой школе пожелали более 700 педагогов и других работников сферы образования.

Ранее сообщалось, что исполняющим обязанности министра образования Нижегородской области назначена Ольга Петрова.