Река Пьяна затопила низководный мост в Гагинском районе

Затопление низководного автомобильного моста в Гагинском районе.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
«Большая вода» добралась до ещё одного низководного моста в Гагинском районе. На этот раз затопленным оказался мост через реку Пьяну в 5 километрах от села Мишуково. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
- Жилые дома в зону затопления не попадают, - отмечают специалисты. - Эвакуация жителей не требуется.
Местные жители полностью обеспечены продуктами питания, проблем с медицинским обслуживанием и пожарной охраной нет. Школьники в настоящее время находятся на дистанционном обучении.
Кстати, автомобильное сообщение с селом Мишуково не нарушено. В 3 километрах от места затопления находится объездная грунтовая дорога, она проходит через деревню Ройка.
Напомним, что с 3 апреля не работает ледовая переправа Наваты – Шумерля, также из-за паводка под водой находятся сразу несколько мостов.
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