Река Пьяна затопила низководный мост в Гагинском районе

Затопление низководного автомобильного моста в Гагинском районе. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

«Большая вода» добралась до ещё одного низководного моста в Гагинском районе. На этот раз затопленным оказался мост через реку Пьяну в 5 километрах от села Мишуково. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Жилые дома в зону затопления не попадают, - отмечают специалисты. - Эвакуация жителей не требуется.

Местные жители полностью обеспечены продуктами питания, проблем с медицинским обслуживанием и пожарной охраной нет. Школьники в настоящее время находятся на дистанционном обучении.

Кстати, автомобильное сообщение с селом Мишуково не нарушено. В 3 километрах от места затопления находится объездная грунтовая дорога, она проходит через деревню Ройка.

Напомним, что с 3 апреля не работает ледовая переправа Наваты – Шумерля, также из-за паводка под водой находятся сразу несколько мостов.

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