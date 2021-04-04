Пять низководных автомостов затопило в Нижегородской области

Сегодня, 4 апреля, в Нижегородском регионе затопило пять низководных автомобильных мостов в результате подъёма уровня воды в реках. Как сообщили в областном ГУ МЧС России, это мосты по адресам:

- Гагинский район, село Соболево;

- Гагинский район, село Никольское;

- Кстовский район, посёлок Кудьма;

- Арзамасский район, село Заречное;

- Арзамасский район, деревня Макарьевка.

Также в ведомстве уточнили, что жилые дома не попали в зону затопления. Поэтому эвакуация жителей не потребовалась. Вопросы жизнеобеспечения населения — такие как противопожарное, продовольственное и медицинское обеспечение — предусмотрены. Автомобильное сообщение не нарушено.

В Гагинском районе организовали движение по объездной грунтовой дороге от Никольского через село Мишуково (11 километров); от села Соболево Гагинского района организовали движение по объездной гуртовой дороге через село Тарханово (9 километров). Кроме того, сообщение осуществляется по соседнему пешеходному мосту — он не затоплен.

В Арзамасском районе от села Заречное организовали движение по объездной через посёлок Берёзовка (6 километров), а от Макарьевки сообщение осуществляется по асфальтовой дороге через Арзамас.

От посёлка Кудьма Кстовского района движение идёт по грунтовой объездной через Вязовку (5 километров). А также по пешеходному мосту через реку Кудьму, который остался незатопленным.

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