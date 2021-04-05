Ледовая переправа Наваты – Шумерля закрыта с 3 апреля. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Ледовая переправа через реку Сура, соединяющая село Наваты Нижегородской области с городом Шумерля Чувашской Республики, закрыта с 3 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

«Причиной закрытия переправы стало повышение температуры воздуха, поднятие уровня воды на 0,5 м, проседание льда на съездах и трещины», - рассказали в ведомстве.

В связи с этим переправу демонтировали, съезды закрыли шлагбаумами и установили соответствующие запрещающие знаки.

В Нижегородской области начался паводок. На сегодняшний день уже затоплено пять низководных мостов.