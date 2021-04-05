Информация о минировании здания на Рождественской в Нижнем Новгороде не подтвердилась

Информация о минировании здания на улице Рождественская в Нижнем Новгороде не подтвердилась. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Ранее в NewsRoom24 информировали, что сегодня, в 12:56, в полицию поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в доме № 23 на улице Рождественской. Всех людей эвакуировали из здания: их было 150 человек.

МЧС провело проверку на месте. Взрывное устройство обнаружено не было.

Напомним, вчера ночью в Автозаводском районе Нижнего Новгорода горели огромные ангары с макулатурой. Общая площадь пожара достигла четырёх тысяч квадратных метров. Ангары вспыхнули вечером 3 апреля, а потушили их только во втором часу ночи 4 апреля. К счастью, погибших и пострадавших при пожаре не оказалось.

Этот пожар был не первым крупным горением за последнее время. К примеру, несколько недель назад пожар вспыхнул в Оранском мужском монастыре. Там загорелось здание, в котором располагалась конюшня и столярная мастерская. Тогда площадь пожара составляла 700 квадратных метров. К счастью, в результате пожара никто не пострадал, даже лошади из конюшни.

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