Огромные ангары с макулатурой вспыхнули в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Страшный пожар вечером 3 апреля вспыхнул в Нижнем Новгороде – здесь загорелись огромные ангары с макулатурой. Сейчас на месте происшествия работают пожарные.

- Сообщение о крупном пожаре на улице Монастырка в Нижнем Новгороде поступило в 22:50 3 апреля, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Пожару был присвоен второй ранг сложности. На место происшествия сразу же выехали пожарные подразделения. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

Общая площадь пожара составляет 4 тысячи квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Спустя час пожар был локализован на площади 4 тысячи квадратных метров. Сейчас на месте происшествия продолжают работать пожарные.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать пожарные. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, за последнее время это не первый крупный пожар в Нижнем Новгороде. К примеру, несколько недель огонь вспыхнул в Оранском мужском монастыре. Там загорелось здание, в котором располагалась конюшня и столярная мастерская. Тогда площадь пожара составляла 700 квадратных метров. К счастью, в результате пожара никто не пострадал, даже лошади из конюшни.