Пожар вспыхнул в Оранском монастыре под Нижним Новгородом

Конюшня загорелась в Оранском монастыре под Нижним Новгородом. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Вечером 11 марта серьезный пожар вспыхнул на территории Оранского мужского монастыря в Богородском районе Нижегородской области. Там загорелось здание, в котором располагалась конюшня и столярная мастерская.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Сообщение о возгорании поступило в 18:17 11 марта, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Пожару был присвоен первый ранг сложности. К счастью, в результате пожара никто не погиб и не пострадал. В настоящее время в здании горит кровля на площади 700 квадратных метров. Угрозы распространения на соседние здания нет.

На территории монастыря горит конюшня и столярная мастерская. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Сейчас на месте происшествия продолжают работать спасатели. К счастью, в результате пожара не пострадали не только люди, но и животные. Всех лошадей благополучно вывели из конюшни еще до приезда пожарных.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.