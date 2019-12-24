2019-12-24T13:40:41+03:00
Общество

«Опять убрали мост»: Горе-переправе в Тумботино посвятили песню

Уже много лет поселок связывает с «большой землей» понтонный мост, работающий только семь месяцев в году [видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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«Опять убрали мост»: Горе-переправе в Тумботино посвятили песню.«Опять убрали мост»: Горе-переправе в Тумботино посвятили песню.
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Отсутствие полноценной переправы между поселком Тумботино и Павловом – проблема давняя и наболевшая. И если раньше местные жители писали о своей беде по разным инстанциям, то теперь начали писать…песни.

- Опять убрали мост, а катер до семи, как будто в Питере их развели, - написал нижегородец Илья Неф. - Опять убрали мост холодною зимой, не перебраться мне вечернею порой. Пойду по городу гулять я до утра, опять убрали мост – какая суета.

В социальных сетях певца поддержали благодарные слушатели не только из Павловского района, но и со всей Нижегородской области. Всего за сутки ролик набрал несколько тысяч просмотров.

- Есть у нас такая проблема из года в год, - согласился Дмитрий Картузов. - Катер до семи, паром до восьми.

- Было бы смешно, если бы не было так грустно, - уверена Оксана Лепешкина. - А парень и, правда, молодец!

Надо сказать, что мучаются с этой горе-переправой жители Тумботино уже много лет. Единственное, что связывает их с «большой землей» – это работающий до семи часов вечера катер ОМик и понтонный мост. Да и тот в строю только семь месяцев в году. Остальное время местные вынуждены ходить прямо по тропке через замерзшую реку. Однако с нынешней по-весеннему теплой погодой на нее никакой надежды. Вот и ударились настрадавшиеся жители в творчество.

Илья Неф - Мост.Песня про мост через Оку

ИСТОЧНИК KP.RU

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