Мукомольный завод в Нижнем Новгороде выкупил крупный российский девелопер

Крупный российский девелопер ПИК выкупил у чешской инвестгруппы PPF территорию бывшего мукомольного комплекса на улице Черниговской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «Коммерсант-Приволжье».

В компании факт приобретения мукомольного завода подтвердили, хотя цену контракта и дальнейший проект застройки оглашать не согласились.

Напомним, что ранее мукомольный комплекс близ набережной Оки собирались снести. На месте элеватора планировалось строительство ультрасовременного здания, где разместились бы жилые и торговые помещения, отель, подземная парковка, а также деловой центр.

В феврале 2020 года рабочие приступили к демонтажу элеватора в районе метромоста, но позже договор купли-продажи был аннулирован. Такое решение было связано с тем, что на земельном участке находится бомбоубежище, которое является объектом ГО и ЧС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!