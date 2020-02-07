В Нижнем Новгороде начался снос элеватора на Черниговской

В Нижнем Новгороде начался демонтаж элеватора на улице Черниговской – в районе метромоста. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ОАО «НКХП-Девелопмент», работы стартовали в четверг, 6 февраля 2020 года, а полностью завершить снос планируется в срок до конца мая.

В Нижнем Новгороде начался снос элеватора на ЧерниговскойФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Неделей ранее началась подготовка площадки для безопасного проведения работ. Теперь же стартовал разбор силосов элеватора с помощью специализированной техники. Основную башню сооружения будут демонтировать в два этапа.

- До отметки 27 метров основная башня будет разобрана с помощью башенного крана и алмазной резки, а ниже этой отметки – с помощью специализированных машин и экскаваторов, - рассказали в ОАО «НКХП-Девелопмент».

В Нижнем Новгороде начался снос элеватора на ЧерниговскойФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Кстати, строительные отходы после разбора элеватора получат новую жизнь – их вывезут, чтобы в дальнейшем переработать на дробильных установках для вторичного использования.

Напомним, на месте элеватора планируется построить ультрасовременное здание, где разместятся жилые и торговые помещения, отель, подземная парковка, а также деловой центр.