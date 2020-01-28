Уходит целая эпоха – уже в ближайшее время на Черниговской улице начнется снос элеватора, хорошо известного каждому нижегородцу. Громадные «бочки», которые огибает спуск к метромосту, доживают последние дни. А на их месте планируется выстроить новое, ультрасовременное здание. «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» выяснила, как изменится территория близ набережной Оки в ближайшие годы.

История мукомольного комплекса Башкировых началась со второй половины XIX века, когда Нижегородская губерния стала одним из важнейших центров мукомольной промышленности в Поволжье. Емельян Башкиров был сыном крепостного крестьянина. Он смог выкупить себя и свою семью из неволи, а затем создать крупное предприятие и стать купцом первой гильдии.

Деловой центр, отель и элитное жилье: что появится на месте элеватора на ЧерниговскойФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Мукомольный комплекс на улице Черниговской был построен в 1870-1914 годах и занимал целый квартал в границах улицы Предтеченской (нынешней Гаршина), Благовещенской набережной (сейчас улица Черниговская) и несуществующего ныне Грядского переулка. Мельница Башкирова считалась одной из лучших в Поволжье. Ее главный корпус – шестиэтажное здание из темно-красного кирпича – и сейчас очень интересен по архитектурным, конструктивным и технологическим особенностям.

Деловой центр, отель и элитное жилье: что появится на месте элеватора на Черниговской. Фото: ОАО «НКХП-Девелопмент»

- Его планируется приспособить под многоквартирный жилой дом, причем все исторические элементы будут сохранены, - рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» руководитель и главный архитектор проекта ОАО «НКХП-Девелопмент» Алексей Пушкарев. – В целом концепция развития территории предполагает максимально бережное отношение к исторически ценной среде – все объекты культурного наследия будут отреставрированы и получат новое назначение.

А вот тот самый элеватор статуса ОКН не имеет – он был выстроен в 1970-е годы на месте одного из корпусов мельницы. Его-то и собираются сносить.

Деловой центр, отель и элитное жилье: что появится на месте элеватора на Черниговской. Фото: ОАО «НКХП-Девелопмент»

Кстати, первоначально планировалось сохранить комплекс в нынешнем виде полностью, ограничившись лишь реконструкцией зданий и благоустройством территории. Так, в здании элеватора должны были разместиться административный и офисный центры, а также апартаменты. Однако в процессе проектирования стало понятно: подобная реконструкция элеватора – почти непосильная задача. Поэтому было принято решение снести здание и построить на его месте новое. При этом функционал у него должен остаться примерно таким же, как и планировалось: в нем разместятся деловой центр, отель, подземная парковка, а также жилые и торговые помещения.

Деловой центр, отель и элитное жилье: что появится на месте элеватора на Черниговской. Фото: ОАО «НКХП-Девелопмент»

- Архитектурный совет одобрил проект практически единогласно. Автор проекта – архитектор из Санкт-Петербурга Евгений Герасимов. Здание будет иметь современный облик и, надеемся, станет знаковым объектом необычной архитектуры в Нижнем Новгороде, - поделился Алексей Пушкарев.

Деловой центр, отель и элитное жилье: что появится на месте элеватора на Черниговской. Фото: ОАО «НКХП-Девелопмент»

Новую жизнь получат и общежитие и склад хлебокомбината, которые также входят в мукомольный комплекс. В здании склада разместится культурный центр, который в том числе можно будет использовать для городских фестивалей. А в бывшем общежитии будет создан крупный медицинский центр. Кроме того, в рамках подготовки Нижнего Новгорода к 800-летию на Черниговской улице планируется благоустройство набережной.