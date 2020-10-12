Литературный музей имени Горького начали восстанавливать после пожара Фото: Яндекс

В Нижнем Новгороде началось восстановление сгоревшего литературного музея имени Горького. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.

Так, с прошлой недели из здания начали выносить мусор, расчищать помещения. С сегодняшнего дня, 12 октября, в музее появится временное освещение, также сейчас готовится смета по заказу материалов для ремонта кровли.

Напомним, что пожар в здании литературного музея имени Горького вспыхнул 25 июня. Общая площадь пожара составила около 500 квадратных метров. Изначально загорелся второй этаж здания, однако существовала угроза распространения огня на другие части здания.

К счастью, большинство экспонатов были вывезены из музея еще осенью прошлого года перед началом реставрационных работ. Оставшиеся в здании люстры XIX века пожарным удалось спасти. Основной ущерб пришёлся на интерьеры каминного зала.

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