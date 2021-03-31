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Общество31 марта 2021 15:06

Нижегородская канатная дорога возобновила свою работу 31 марта

Временная остановка была вызвана сильным ветром
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Нижегородская канатная дорога возобновила свою работу после временной остановки 31 марта, вызванной сильным ветром. Об этом сообщает автоинформатор канатной дороги.

- Сейчас из-за погодных условий скорость канатной дороги снижена, - говорится в сообщении. – В случае ухудшения погодных условий, она будет остановлена совсем.

К слову, ранее сообщалось, что в связи с проведением технических работ 1 и 2 апреля канатная дорога в Нижнем Новгороде работать не будет. С 3 апреля «канатка» должна возобновить свою работу в привычном режиме.

Напомним, ранее в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области было объявлено экстренное предупреждение в связи с сильным ветром. Такая погода в регионе сохранится как минимум до конца дня 31 марта. По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", отдельные порывы юго-западного ветра могут достигнуть 15-20 метров в секунду.

В связи с погодными условиями в регионе увеличивается риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрушением слабоукрепленных конструкций и нарушениями в работе ЖКХ.