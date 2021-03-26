Канатная дорога в Нижнем Новгороде не будет работать 1 и 2 апреля

Важная новость для всех пассажиров нижегородской канатной дорогой – 1 и 2 апреля её работа будет приостановлена. Об этом сообщается на сайте компании.

Движение на переправе будет остановлено из-за проведения плановых технических работ. Однако уже с 3 апреля канатная дорога «Нижний Новгород – Бор» будет работать в прежнем режиме.

Напомним, ранее мы сообщали, что городская администрация планирует продать пакет акций акционерного общества «Нижегородские канатные дороги» за 190,7 миллионов рублей.

Сейчас комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Нижнего Новгорода проводит оценку рыночной стоимости.

В ближайшее время постановление направят в контрольно-счетную палату. За исполнением постановления проследит первый заместитель главы администрации города Илья Штокман.

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