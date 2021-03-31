Сильный порывистый ветер накрыл Нижний Новгород 31 марта

Сегодня, 31 марта, Нижний Новгород и всю Нижегородскую область накрыл сильный порывистый ветер. По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", отдельные порывы юго-западного ветра достигли 15-20 метров в секунду.

Напомним, региональное ГУ МЧС России предупреждало о повышении вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций. Это предполагает повреждение и обрывы линий связи, нарушение работы объектов ЖКХ, обрушение слабоукреплённых конструкций (в том числе и строительных кранов) и деревьев со слабыми корнями.

Ведомство поделилось рекомендациями:

- держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, лёгких построек;

- не ставьте вблизи них свои автомобили;

- сообщите в администрацию населённого пункта/района, если увидите оборванные провода;

- постарайтесь найти надёжное укрытие от сильного ветра;

- на случай отключения электроэнергии в доме используйте электрические фонари, будьте максимально осторожны в обращении с огнём.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!