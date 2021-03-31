Сильный порывистый ветер накрыл Нижний Новгород 31 марта

Сегодня, 31 марта, Нижний Новгород и всю Нижегородскую область накрыл сильный порывистый ветер. По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", отдельные порывы юго-западного ветра достигли 15-20 метров в секунду.
Напомним, региональное ГУ МЧС России предупреждало о повышении вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций. Это предполагает повреждение и обрывы линий связи, нарушение работы объектов ЖКХ, обрушение слабоукреплённых конструкций (в том числе и строительных кранов) и деревьев со слабыми корнями.
Ведомство поделилось рекомендациями:
- держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, лёгких построек;
- не ставьте вблизи них свои автомобили;
- сообщите в администрацию населённого пункта/района, если увидите оборванные провода;
- постарайтесь найти надёжное укрытие от сильного ветра;
- на случай отключения электроэнергии в доме используйте электрические фонари, будьте максимально осторожны в обращении с огнём.
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