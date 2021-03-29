В 23 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 23 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 106 892 человека.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (8 567 человек) и на Бору (5 339 человек).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (107 человек) и Спасском районе (147 человек).

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 11 556

Ленинский – 7 273

Советский – 6 628

Московский – 5 020

Канавинский – 4 841

Сормовский – 4 615

Приокский – 3 616

Нижегородский – 3 442

Напомним, что в связи с отменой самоизоляции для нижегородцев страше 65 лет с 1 апреля для них возобновится действие льготных проездных. Немало важно и то, что проездные и транспортные карты разблокируются автоматически.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!