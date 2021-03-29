В 23 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 23 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 106 892 человека.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (8 567 человек) и на Бору (5 339 человек).
Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (107 человек) и Спасском районе (147 человек).
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 11 556
Ленинский – 7 273
Советский – 6 628
Московский – 5 020
Канавинский – 4 841
Сормовский – 4 615
Приокский – 3 616
Нижегородский – 3 442
Напомним, что в связи с отменой самоизоляции для нижегородцев страше 65 лет с 1 апреля для них возобновится действие льготных проездных. Немало важно и то, что проездные и транспортные карты разблокируются автоматически.
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