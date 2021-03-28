Почти 3 тысячи кубометров талых вод откачали с улиц Нижнего Новгорода за сутки Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода отчиталась по итогам уборки талых вод с улиц города за прошедшие сутки.

По данным ведомства, в Сормове откачали 1 360 кубометров талых вод с улиц Светлоярская, Федосеенко, Иванова, Римского-Корсакова, Героев Космоса и проспекта 70 лет Октября. Это участки, подверженные затоплению. Там работали шесть водооткачивающих машин.

В Ленинском районе за последние сутки откачали 530 кубометров талых вод с улиц Новикова-Прибоя, Героя Попова, проспекта Ленина и Комсомольского шоссе. На этом работы не заканчиваются: скопление талых вод выявлено на улице Алма-Атинская, трамвайных остановках "Аксакова" и "Ростовская", улице Херсонская и у троллейбусного депо №3 по маршруту трамвая №417.

В Московском районе Нижнего Новгорода откачали 991 кубометр талой воды на следующих территориях: проспект Героев, Гастелло, кольцо автобусов по улице Рябцева, кольцо троллейбусов на Чаадаева, улица Народная 34, 50, улица Волнистая, улица Шаляпина, 16 и улица 50 лет Победы. Глава районной администрации даже заметил, что сегодня рабочие приступили к уборке мусора с газонов на Московском шоссе.

Напомним, ГУ МЧС региона поделилось правилами поведения в период паводков. В особенности их стоит придерживаться собственникам частных домов, расположенных в низинах.

Кроме того, мы рассказывали, что сегодня один из жителей областного центра устроил заплыв на матрасе по Московскому шоссе.

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