Правила поведения во время паводка напомнили нижегородские спасатели

Нижегородское ГУ МЧС России напомнило жителям региона правила поведения во время паводка. Население Нижегородской области может столкнуться с угрозой подтопления населённых пунктов в связи с весенним изменением климата и обильными осадками, выпавшими этой зимой. В особенности это угрожает частным домам, расположенным в низинах.
Нижегородские спасатели призывают принять следующие меры:
- внимательно следить за метеосводками и уровнем воды в водоёмах;
- уточнить границы подтопления в районе проживания;
- очистить придомовую территорию от снега и мусора;
- прочистить существующие водоотводы, находящиеся на придомовой территории, от снега, льда и мусора;
- очистить оголовки водопропускных труб и трубы ливневой канализации от грязи;
- подготовить набор самого необходимого на случай, если ваш дом окажется в зоне наводнения;
- заранее продумать, куда убрать домашних животных, скот;
- из погребов и подвалов перенести на верхние этажи или чердаки вещи и продукты;
- максимально расчистить двор от хозяйственной утвари, чтобы вода не унесла её с собой;
- привязать вещи во дворе, если нет возможности их перенести;
- плотно закрыть ёмкости с бензином или керасином.
Особое внимание требуется уделить больным людям, детям и пожилым, которых на время паводка лучше отвезти в безопасные места. А также важно предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые электронасосы, ведра, лопаты и другое.
При желание вы можете застраховать своё имущество, чтобы избежать материального ущерба от весеннего паводка.
Запрещается в период весеннего паводка:
- выходить в весенний период на водоёмы;
- переправляться через реку в период ледохода;
- подходить близко к реке в местах затора льда;
- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;
- собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
- приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов;
- измерять глубину реки или любого водоёма;
- ходить по льдинам и кататься на них.
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