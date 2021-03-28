Правила поведения во время паводка напомнили нижегородские спасатели

Нижегородское ГУ МЧС России напомнило жителям региона правила поведения во время паводка. Население Нижегородской области может столкнуться с угрозой подтопления населённых пунктов в связи с весенним изменением климата и обильными осадками, выпавшими этой зимой. В особенности это угрожает частным домам, расположенным в низинах.

Нижегородские спасатели призывают принять следующие меры:

- внимательно следить за метеосводками и уровнем воды в водоёмах;

- уточнить границы подтопления в районе проживания;

- очистить придомовую территорию от снега и мусора;

- прочистить существующие водоотводы, находящиеся на придомовой территории, от снега, льда и мусора;

- очистить оголовки водопропускных труб и трубы ливневой канализации от грязи;

- подготовить набор самого необходимого на случай, если ваш дом окажется в зоне наводнения;

- заранее продумать, куда убрать домашних животных, скот;

- из погребов и подвалов перенести на верхние этажи или чердаки вещи и продукты;

- максимально расчистить двор от хозяйственной утвари, чтобы вода не унесла её с собой;

- привязать вещи во дворе, если нет возможности их перенести;

- плотно закрыть ёмкости с бензином или керасином.

Особое внимание требуется уделить больным людям, детям и пожилым, которых на время паводка лучше отвезти в безопасные места. А также важно предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые электронасосы, ведра, лопаты и другое.

При желание вы можете застраховать своё имущество, чтобы избежать материального ущерба от весеннего паводка.

Запрещается в период весеннего паводка:

- выходить в весенний период на водоёмы;

- переправляться через реку в период ледохода;

- подходить близко к реке в местах затора льда;

- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;

- собираться на мостиках, плотинах и запрудах;

- приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов;

- измерять глубину реки или любого водоёма;

- ходить по льдинам и кататься на них.

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