"Открыл купальный сезон": нижегородец устроил заплыв на матрасе по затопленной дороге. ФОТО: "Нижний №1"

Житель Нижнего Новгорода устроил заплыв на надувном матрасе и в одних плавках по одной из затопленных талой водой автодорог. Сегодня видеозапись этого "подвига" разлетелась по многим нижегородским группам в соцсетях.

— Открыл купальный сезон. В лужах, — пишут об этом на канале "Нижний №1".

Из подробностей известно только то, что импровизированный бассейн находится посреди проезжей части на Московском шоссе, у дома №29а.

— Приезжайте на курорты Нижегородского края, — традиционно сказано в заключение.

На записи видно, как неординарный парень спокойно качается на лёгких волнах мутной грязной воды посреди проезжей части. Его мирный отдых, как ни странно, воспрепятствовал движению машин. Услышав сигнал приближающегося автомобиля, отдыхающий не стал возмущаться и, не торопясь, словно по пляжу, отошёл немного в сторону, волоча за собой матрас. Где снова улёгся на него и немного поплескался. Скажем так, миролюбивости этого молодого человека можно позавидовать.

Вопрос: ради чего? Ответ многим, конечно, очевиден. Вероятно парень хотел привлечь внимание к действительно острой проблеме города на сегодня. Некоторые комментаторы так и писали: дурак, не дурак, а призывать к решению проблемы как-то надо. Но большинство пользователей поступок нижегородца, который морозился на благо общего дело, не оценили:

— Дорог, как и дураков, на Руси много, — пишет один из комментаторов.

Другие обратили внимание на тот факт, что помимо грязи и песка в воде также много и реагентов, скопившихся в снегу за зиму. "Весеннее обострение" — назвали они это.

Но давайте будем считать, что парень отличился не из тоски по лету или желания показать свою физическую форму.

Напомним, что как раз сегодня мы возвращались к теме риска паводка в Нижнем Новгороде и Нижегородском регионе в целом. Областное ГУ МЧС поделилось правилами поведения на такой случай для жителей частных секторов. Особенно это касается тех, чьи дома располагаются в низинах.

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