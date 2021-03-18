Участок дороги в Ольгино могут передать в собственность ГУАД Нижегородской области

Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области может получить в безвозмездное пользование участок дороги в Ольгино. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.
Депутаты обсудили передачу участка трассы от поста УГИБДД в деревне Ольгино по проспекту Гагарина. Его протяженность составляет 609 метров. Сменить собственника городской дороги необходимо в рамках строительства транспортной развязки.
Напомним, что в настоящее время Ольгинская развязка в Нижнем Новгороде построена на 50%. К основным работам специалисты приступят с наступлением тепла. Объект позволит решить острую транспортную проблему и увеличить пропускную способность этого участка в несколько раз.
Известно, что из федерального бюджета на достройку развязки в Ольгино получено 750 млн рублей.
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