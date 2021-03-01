На достройку развязки в Ольгино получено 750 млн рублей

Нижегородская область получила 750 миллионов рублей для того, чтобы достроить развязку в Ольгино в этом году. Средства направлены из федерального бюджета, их размер составляет 750 миллионов рублей. Об этом сообщает глава региона Глеб Никитин.

Соответствующее решение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Объект создаётся согласно национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его планируют сдать в эксплуатацию к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

- Подрядчик сейчас показывает хорошие темпы работ. Мы благодарны правительству страны за поддержку проекта, - отметил губернатор.

Дополнительные 711 миллионов рублей выделили для того, чтобы привести дороги в нормативное состояние. Список дорог, которые отремонтируют на эти деньги, сформирует региональный Минтранс.

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