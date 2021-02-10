Ольгинская развязка в Нижнем Новгороде построена на 50%. Об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

- Ежедневно на объекте трудятся от 15 до 20 человек, - рассказали в ведомстве. – Также в работах задействованы 5-10 единиц техники. Сейчас на данном участке идет строительство локальных очистных сооружений, канализационно-насосных станций. Там полностью переустроен газопровод, реконструкция сетей, устройство подпорной стенки одного из съездов. Там полностью обустроено свайное основание и тело подпорной стенки.

По данным министерства, на участке на 65% возведена насыпь земляного полотна и устройство ливневой канализации.

- Большая часть работ запланирована на весенне-летний период, - пояснили в министерстве. – Так что наступившие морозы никак не влияют на график выполнения работ.