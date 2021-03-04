Третью волну коронавируса в Нижегородской области не ждут

Нижегородский замгубернатора и министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов поделился прогнозами насчёт третьей волны коронавируса в Нижегородской области. Давид Валерьевич подчеркнул, что в прогнозах следует быть осторожными, но пока приход третьей волны COVID-19 в регионе ничто не предвещает. Данные на этот счёт он озвучил в прямом эфире в Instagram, который они провели совместно с nnstrategy.

Министр подчеркнул, что в своих прогнозах они опираются на опыт других стран и регионов:

— Мы изучаем этот опыт и накладываем на нашу действительность. Анализируются более 30 кейсов других стран. Хоть третью волну ничто пока не предвещает, расслабляться ни в коем случае нельзя. Коронавирус мы ещё не победили, загруженность областных стационаров остаётся — на сегодня там находится более 3100 пациентов. Сейчас мы зависли в стабильном положении: суточное число заболевших не растёт и не сокращается существенно. Будет ли третья волна — зависит от всех нас, от нашего общего поведения.

Давид Мелик-Гусейнов обратил внимание на то, что сейчас среди нижегородцев уже 21% имеет иммунитет к коронавирусу. Для коллективного иммунитета нужно набрать ещё 40%. Дойти до требуемых 60% коллективного иммунитета в Нижегородской области планируют к маю этого года. Нужное количество может набраться и проведением добровольной вакцинации, и естественным путём.

Ранее министр сообщил, что доверие к вакцине в регионе существенно возросло. Скептиков осталось 5-6%.

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