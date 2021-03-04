Мелик-Гусейнов: Противников вакцины в Нижнем Новгороде осталось 5-6%

Нижегородский замгубернатора и министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов оценил прохождение вакцинации от COVID-19 в Нижегородской области. Проделанной работе он поставил "твёрдую четвёрку". Своё мнение и данные на этот счёт он озвучил в прямом эфире в Instagram, который они провели совместно с nnstrategy.

— Нам удалось выстроить процесс прививания от коронавируса. На территории региона уже открыт 101 пункт вакцинации. Этот рубеж мы планировали достигнуть к маю текущего года, но справились гораздо раньше, — рассказал замгубернатора. — Это был очень сложный процесс. Требовалось закупить оборудование, врачам необходимо было пройти обучение, научиться заполнять специальный регистр вакцинированных, обучиться взаимодействию с вакцинируемыми.

Вместе с тем стороны затронули и другой немаловажный вопрос: доверие к существующей вакцине. По словам Давида Мелик-Гусейнова, на сегодня в Нижегородской области привиты 110 тысяч человек как минимум по одному из компонентов. А популярные прежде неверие в эффективность и безопасность российской вакцины кратно сократились. Министр поделился статистикой: если в декабре 2020 общество раскололось примерно 50 на 50% в отношении к вакцинации, то теперь число "нигилистов" сократились до 5-6%.

— Скептиков однозначно стало меньше. Мы собираем эти данные посредством опросов в социальных сетях, опросов на федеральном уровне и так далее.

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