Эксперты обследуют несущие конструкции многоэтажки рядом с взорвавшимся кафе в Нижнем Новгороде

Первое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям провели в связи со взрывом бытового газа на Мещерском бульваре. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
На базе ближайшей школы № 41, в пункте временного размещения, заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов и заместитель главы города Дмитрий Сивохин встретились с эвакуированными жильцами дома.
На месте происшествия работает 300 представителей экстренных служб. Также продолжается работа по разбору завалов и ликвидации очагов возгорания.
Между тем, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уже распорядился оказать всю необходимую помощь жителям пострадавшего дома.
- На месте также работают представители газовой службы. Сам дом не газифицирован, вместе с тем, рядом проходит газопровод, - рассказал заместитель губернатора. – Его состояние сейчас оценивают. При этом дом не отключен от тепло- и водоснабжения.
Сегодня же будет проведена оценка состояния несущих конструкций многоэтажки, к которой было пристроено взорвавшееся здание.
- До завершения этой работы, до того, как мы убедимся, что никакой угрозы жизни и здоровью нет, доступ к месту жительства будет ограничен, - подчеркнул Дмитрий Сивохин. - Если эксперты решат, что в доме находиться опасно, то людям будет предоставлено временное жилье в гостинице
Первичные выводы о состоянии здания будут известны уже к вечеру сегодняшнего дня.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!