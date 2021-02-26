Эксперты обследуют несущие конструкции многоэтажки рядом с взорвавшимся кафе в Нижнем Новгороде

Первое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям провели в связи со взрывом бытового газа на Мещерском бульваре. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На базе ближайшей школы № 41, в пункте временного размещения, заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов и заместитель главы города Дмитрий Сивохин встретились с эвакуированными жильцами дома.

На месте происшествия работает 300 представителей экстренных служб. Также продолжается работа по разбору завалов и ликвидации очагов возгорания.

Между тем, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уже распорядился оказать всю необходимую помощь жителям пострадавшего дома.

- На месте также работают представители газовой службы. Сам дом не газифицирован, вместе с тем, рядом проходит газопровод, - рассказал заместитель губернатора. – Его состояние сейчас оценивают. При этом дом не отключен от тепло- и водоснабжения.

Сегодня же будет проведена оценка состояния несущих конструкций многоэтажки, к которой было пристроено взорвавшееся здание.

- До завершения этой работы, до того, как мы убедимся, что никакой угрозы жизни и здоровью нет, доступ к месту жительства будет ограничен, - подчеркнул Дмитрий Сивохин. - Если эксперты решат, что в доме находиться опасно, то людям будет предоставлено временное жилье в гостинице

Первичные выводы о состоянии здания будут известны уже к вечеру сегодняшнего дня.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!